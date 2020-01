Suspenden audiencia en contra de Lino Condori por el caso de compra de medicamentos

ROSALENY BUSTOS/BOLINFO/TARIJA

(elPeriódico-enero 08/2020) El día de hoy el Ministro Público de la ciudad de Tarija, ha decidido suspender la audiencia en contra del exgobernador de Tarija, Lino Condori Aramayo, por el caso de la compra de medicamentos de la ciudad de Bermejo.

«La suspensión se da porque el Ministerio Público indicó que no había medidas cautelares, por lo cual se ha suspendido, en ese sentido indicar que yo no tengo nada que ver en esa compra, no me indicar hasta el momento cuando se retomará la audiencia, espero que en las próximas horas se conozca la determinación del Ministerio Público», dijo Aramayo.