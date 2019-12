¡WILSTERMANN CAMPEÓN!

AGENCIAS

El título número 15 de Wilstermann ya es una realidad. Los Giménez, Zenteno, Serginho, Chávez y Álvarez lo volvieron a lograr. Los 25.000 espectadores, que abarrotaron el Félix Capriles, haciendo filas desde jueves, tuvieron su premio. El aviador logró consagrarse campeón del Clausura tras vencer ayer a Oriente y terminar en lo alto de las posiciones, con 60 puntos sumados en 26 partidos: 18 triunfos, seis empates y dos derrotas.

Una vez más, los dirigidos por Cristian Díaz demostraron a punta de buen fútbol que son los mejores del Clausura, que les asegura ser Bolivia 2 en la próxima Copa Libertadores, donde integrarán el grupo C, junto a Peñarol, de Uruguay; Colo Colo, de Chile; y Paranaense, de Brasil. Así su ingreso por participar en la fase de grupo llega a los $us 3.000.000. Nuevamente superó en la lucha, como ya lo hizo en el Apertura del 2018, a los dos grandes de La Paz: Bolívar y The Strongest.

El esfuerzo de la dirigencia de seguir apostando en grande económicamente y así formar un equipo competitivo tuvo sus frutos. La planilla de $us 250.000 fue superada en Bolivia solo por Bolívar y The Strongest ($us 350.000), cifra que; sin embargo, no alcanzó para desbancar a un aviador luchador, que jugó de igual a igual en cualquier cancha del país.

Así, este sábado llegó el día para celebrar y esa chance no la desaprovecharon los campeones. Parecía fácil el objetivo de ganar para coronarse ante un joven rival verdolaga, que dio pelea y hasta estuvo a un paso de sorprender. Cuando se dio el 1-0 a los 20’, por intermedio del gran capitán, Edward Zenteno, los chicos de Oriente no se escondieron a esperar la goleada, y salieron a buscar el empate. Así, a los 22’, Juan Carlos Parada, exigió a Arnaldo Giménez. A los 32’, John García estuvo cerca. Luego el aviador intentó asegurar el triunfo, pero el arquero David Moreno dio señales de que va por buen camino para adueñarse del arco de Oriente. A su turno Serginho, ‘Pochi’ Chávez, Álvarez y, luego, Pedriel no pudieron liquidar.

Explotó la alegría

En la segunda parte, el aviador adelantó más sus líneas hasta que Serginho venció la resistencia de Moreno tras un remate cruzado a los 79’. El visitante le puso emoción al descontar a través de Ferddy Roca, a los 85’. Peligraba el título ante un posible empate, hasta que Esteban Orfano puso el 3-1 definitivo, al 91’. Desde ese instante, el título ya estaba seguro, sin depender de otros resultados (Bolívar-Royal Pari (2-2) y The Strongest-Destroyers (2-3). Luego vino la ola mexicana, con llantos de por medio, para endiosar a un equipo que hizo méritos para ser el rey de la División Profesional.