Víctor Hugo Melgar campeón con el Aviador

JOAQUÍN JORDÁN AZURDUY

El jugador tarijeño Víctor Hugo Melgar se consagró con su cuarto título profesional al salir campeón con el club Wilstermann de la ciudad de Cochabamba en el campeonato de la División profesional del fútbol boliviano

Salió bicampeón con el cuadro aviador y además tiene dos títulos uno con el cuadro de San José y otro con el cuadro de The Strongers con lo que se consagró por cuarta vez campeón siendo un jugador importante para el equipo dirigido por Christian Díaz

A pesar de que el último partido no estuvo jugando desde el vamos el jugador tarijeño logró un nuevo título importante para su carrera deportiva de Víctor Melgar que con 31 años buscará seguir en el plantel aviador porque ya tiene experiencia para jugar esta clase de torneos y por qué buscara nuevamente poder jugar la Libertadores.

Víctor Hugo Melgar Bejarano (Tarija, Bolivia. 28 de febrero de 1988) Juega de mediocampista y milita actualmente en el Wilstermann.

Trayectoria

Club País Año

Unión Central Bolivia 2006 – 2009

Ciclón Bolivia 2009

Wilstermann Bolivia 2010 – 2011

Blooming Bolivia 2012 – 2013

The Strongest Bolivia 2013 – 2015

Universitario Bolivia 2015 – 2017

San José Bolivia 2018

Wilstermann Bolivia 2019

Campeonatos nacionales

Título Club Año

Torneo Apertura Wilstermann 2010

Torneo Apertura The Strongest 2013

Torneo Clausura San José 2018

Torneo Clausura Wilstermann 2019