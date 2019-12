The Strongest venció con sobresaltos a Destroyers

AGENCIAS

Destroyers no pudo despedirse de la temporada con una victoria, pese a que jugó uno de sus mejores partidos en el torneo Clausura. Perdió por 2-3 ante The Strongest, un resultado que pudo sacarlo directamente de la categoría, pero que le obligará a jugar el descenso indirecto, ante Real Santa Cruz (posiblemente el 3 de enero), dado de que se da por hecho que Sport Boys pierde la categoría al no presentarse este sábado a jugar ante Real Potosí en la Villa Imperial.

La intensidad del juego del primer tiempo la dieron ambos equipos, que buscaron desde el primer minuto ponerse en ventaja.

Destroyers hizo el desgaste con salidas rápidas de Widen Saucedo por derecha y tuvo una vez más en el colombiano José Cortés como el hombre desequilibrio en la ofensiva.

El Tigre optó por controlar el juego en la mitad de la cancha, donde Raúl Castro se convirtió el conductor, aunque muy cerca tuvo al joven volante Ramiro Vaca, que fue el nexo para darle movilidad a Jair Reinoso en el ataque.

El partido era de ida y vuelta cuando una pelota aérea desde la derecha provocó un mal rechazo de Cortés que en su afán de despejar tocó con la mano la pelota. Penal para The Strongest que se puso arriba en el marcador, gracias a la buena ejecución de la falta de Reinoso a los 27 minutos.

La conquista desconcertó al dueño de casa, que derrochó energía para llegar a la paridad. No lo consiguió en esta etapa, pese a una clara falta, de penal, a Lorgio Álvarez a los 43 minutos, cuando el lateral se internaba en el área atigrada. Guery Vargas optó por no sancionarlo pese a que estaba muy cerca de la jugada.

En el complemento no cambió la actitud del equipo Cuchuqui, que tuvo su premio a los 54 minutos gracias a una gran definición de Víctor Ábrego, tras un pase de Roly Sejas, que había reemplazado en esta etapa a Cortés.

La paridad motivó al cuadro que dirige Tucho Antelo y el fruto del gran despliegue llegó a los 62 minutos con un golazo de José Rodríguez, luego de una gran jugada de Ábrego por derecha.

El 2-1 originó una explosión en las tribunas entre los hinchas destroyanos, que estaban viendo un equipo, que estaba jugando bien y con mucha entrega.

En contrapartida, el equipo que dirige Mauricio Soria sufrió la expulsión de Eduardo Demiquel, a los 67 minutos, por una dura falta contra Ábrego, que se le escapaba para enfrentar a Galindo.

Destroyers lo tenía todo para quedarse con la victoria en ese momento. Jugaba mejor que su rival, que lo hacía con uno menos. Aún con ese panorama, el Tigre mostró sus garras en el tramo final. Gabriel Valverde, a los 77’ y Wálter Veizaga, cuando se jugaba un minuto de descuento, desencajaron a los Cuchuquis, que se despidieron quizás con una inmerecida derrota y permitieron que el Tigre lo haga con una victoria, que le deja como consuelo el haber superado en puntos a Bolívar, su archirrival.