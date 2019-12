El Toro no se presentó y descenderá

AGENCIAS

Sport Boys prácticamente se despide de la División Profesional, después de que la delegación no se presentó este sábado en el estadio Víctor Agustín Ugarte para enfrentarse a Real Potosí, por la vigesimosexta fecha del torneo Clausura. Según la dirigencia, la reprogramación de partidos los perjudicó en la compra de pasajes.

La crisis económica, dirigencial y futbolística le pasó factura al único equipo profesional que tiene el municipio de Warnes. La jornada de este sábado se anunció que no iba a viajar a Potosí porque el cambio que sufrió el calendario (tenía que jugarse el domingo 29) hizo que su reserva se altere y ninguna aerolínea contaba con pasajes para que puedan trasladarse, un día antes de lo establecido.

Cerca de las 16:10, el árbitro Dilio Rodríguez informó a los actores del encuentro y a los medios de comunicación que el partido fue “suspendido” por la inasistencia del equipo visitante. Además, indicó que serán las instancias correspondientes las que determinarán el castigo que debe sufrir la institución warneña por incumplir con el calendario.

La esperanza del Toro se daba en el pedido que realizó ante la Comisión Técnica, de postergar el partido por carácter de “fuerza mayor, por la no disponibilidad de espacios en ninguna aerolínea comercial para hoy”. Sin embargo; el club lila se negó aceptarlo porque la solicitud no fue enviada con 48 horas de anticipación, como establece la norma.

¿Qué dice la norma?

El Reglamento General del Campeonato Apertura y Clausura 2019, en su artículo 48, indica que el equipo que no se presente a jugar o se niegue a hacerlo, será marginado del campeonato y perderá automáticamente su afiliación de la División Profesional. Mientras que en el Código Disciplinario de la Federación Boliviana de Fútbol (Art. 40) dice que, además de perder la categoría, “los puntos que hubiese obtenido serán anulados y los obtenidos por sus contendientes serán descontados, de igual forma los goles convertidos”.