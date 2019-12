CR7 sueña con ser estrella de Hollywood

ROMA, 28 DIC

«Mi nombre es Cristiano, Cristiano Ronaldo», imagina uno diciendo al astro portugués frente a una cámara cuando confiesa que hay vida después del fútbol y sueña con convertirse algún día en estrella de Hollywood y no es una broma del «Día de los Santos Inocentes».

¿Podrá repetir los éxitos logrados en cancha si llega a la pantalla grande? Habrá que darle tiempo, aunque el crédito seguramente lo tendrá abierto por lo que su imagen representa en un mundo donde la imagen hoy lo es casi todo.

Para ser actor, además de talento, se necesita también una alta dosis de sacrificio y preparación y Cristiano Ronaldo asegura estar dispuesto a dedicarle tanto tiempo a esa profesión si la abraza como el que le dedica hoy a los entrenamientos.

«Estoy en una etapa en la que empiezo a darme cuenta que existe vida después del fútbol y debo estar preparado para ella, para superar los obstáculos y para hacer cosas a las que no estoy acostumbrado», afirma.

Consultado sobre cuáles serían esas cosas que no sabe y quisiera aprender a hacer, responde sin dudarlo: «Por ejemplo, algo que me gustaría es participar en una película de Hollywood y para eso debo prepararme».

El tiempo dirá si Cristiano está o no para el «Oscar», pero hoy lo suyo es el fútbol y el ganador de cinco Balones de Oro, entre otros reconocimientos, se apresta para la ceremonia de los «Globe Soccer Awards» que se celebrará en Dubai.

Por ahora la idea es seguir cosechando premios por lo que hace dentro del campo de juego: «Ganar otros Balones de Oro y más títulos en la Champions League es algo que me hace feliz, pero es sólo una etapa de mi vida», aclara.

«Espero que el 2020 sea un año excelente, como lo fueron estos últimos», agrega el delantero de Juventus elegido como el mejor del «Calcio» anticipando el futuro inmediato en el que el retiro no es algo que se le pase por la cabeza.

«No sucederá en breve, pero cuando llegue el momento debo tener la humildad para darme cuenta de que mi mente es más rápida que mis piernas», aunque destaca: «No siento que tenga nada más que demostrar» en el fútbol.

«Todo lo que gané no fue por casualidad. Para lograrlo se necesita trabajo y pasión», completa Cristiano, quien aplicaría esa misma fórmula en cualquier otra actividad a la que se dedique en la vida tras su retiro.

La mención a la posibilidad de convertirse en actor, aseguran quienes lo conocen, no responde a una cuestión de vanidad personal como muchos supondrían sino a que, como él mismo admite, «es bueno salir de la zona de confort».

«Cuando lo haces es un gran desafío y a mí me encantan los desafíos. Me gusta sorprenderme a mí mismo primero y luego a los demás y seguir poniéndome metas que lograr. Por eso me preparo y también leo y estudio», completa.

«Trato de hacerme cada día un par de horas para dedicarme a mí mismo, para relajarme o para leer un libro», agrega al confesar: «Me avergüenzo cuando alguno de mis cuatro hijos me pregunta algo y no sé qué responderle».

Por eso, explica «soy autodidacta pues el haberme dedicado tanto al fútbol me impidió estudiar más. Cuando tenía 26 o 27 años empecé a sentir más curiosidad por otros aspectos de la vida y a informarme».

«Aprendí a hablar mejor en inglés y a leer buenos libros porque eso te permite crecer, ser más inteligente y también más culto», afirma antes de volver al fútbol, uno de los temas que mejor maneja.

Consultado sobre los objetivos que aún le quedan por alcanzar en el deporte más popular del planeta, en el cual es considerado como el mejor de esta era junto con el argentino Lionel Messi, asegura que aún le quedan algunos.

Uno de ellos sería superar el record de goles de otro que marcó una época y también la historia del fútbol: el brasileño Pelé, que sumó 767 como profesional aunque él mismo aseguró siempre que fueron 1.284 en total.

«Escuchar mi nombre asociado al de Pelé me emociona. Alcanzar su record sería un orgullo aunque cada uno de nosotros tiene su propia historia. Pelé siempre será Pelé, (Diego) Maradona siempre será Maradona y Cristiano siempre será Cristiano».