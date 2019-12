Bolívar empató ante Royal Pari y terminó tercero

AGENCIAS

Bolívar se despidió del campeonato Clausura con un empate contra Royal Pari (2-2), que además no gustó para nada al hincha celeste. El cotejo se jugó en el estadio Hernando Siles, de La Paz por la vigesimosexta fecha del torneo en el que Wilstermann es el nuevo campeón.

No menos cierto es que internamente se presentaron algunos problemas, oficialmente no se conoce si el técnico César Vigevani seguirá al mando del plantel. Además, muchos jugadores están en la incertidumbre si seguirán en el equipo o deberán buscar otros rumbos para continuar con su carrera ya sea en el país o fuera de ella, como ocurrirá con Juan Miguel Callejón que decidió alzar vuelo y anunciar su salida con un comunicado de prensa.

Para Royal Pari, el partido era de mero trámite, tenía que cumplir con la programación, ya que sus chaces de clasificarse a una copa internacional se le fue de las manos hace mucho. Las contrataciones que realizaron no fueron las que esperaban los directivos, pero ya se arman para la siguiente temporada en el que busca dar pelea.

Callejón se dio el gusto de convertir a los 35 minutos, el ibérico celebró con todo el gol señalando su corazón y a la barra del plantel, como muestra de agradecimiento por los seis años que recibió el respaldo.

La visita empató con un tanto de Pablo Zeballos, vía del penal (45’). El paraguayo logró un remate certero que no permitió la reacción del golero Diego Méndez.

Cuando se jugaba el segundo tiempo, el elenco visitante dio un susto al paceño con un gol de David Rivera, en el minuto 51, el futbolista convierte después del intento de Zeballos, la pelota es desviada y aparece el primero para el 1-2.

Pero a los 63 minutos, los celestes consiguen igualar el marcador, a través de Erwin Saavedra con un golazo. Con el 2-2 finalizó el encuentro, el resultado que se dio en Cochabamba no permitió que el celeste logre su cometido.