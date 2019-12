Always Ready dejó sin Copa Libertadores a Nacional Potosí

AGENCIAS

El equipo potosino cayó por 3-2 ante el conjunto alterno de los millonarios. Será Bolivia 1 en la Copa Sudamericana, mientras que Always se quedó con el Bolivia 3, en el mismo torneo continental

Always Ready bajó el telón en su regreso al profesionalismo con un triunfo sobre Nacional Potosí por 3-2 en condición de local en la vigésima sexta fecha del torneo Clausura. El plantel paceño se impuso con un elenco alterno y bajo el interinato del entrenador Pablo Godoy.

Los millonarios abrieron la cuenta a los 14 minutos con el tanto de Damir Miranda, aprovechando una confusión en la última línea del rival que no pudo cerrar los espacios de manera adecuada.

La igualdad llegó en corto tiempo por intermedio de Edson Pérez, a los 19´, quitando la tranquilidad a los locales que en cuestión de minutos vio cómo el marcador volvió a quedar emparejado.

Los alternos de Always Ready dieron pelea en este cotejo, tratando de ganarse la simpatía de los dirigentes para quedarse en el equipo un año más. Con esa voluntad se pudo imponer al adversario; aunque con apuros en los minutos finales.

El 2-1 fue convertido por Ronaldo Monteiro a los 66´. Ese gol devolvió la confianza al elenco que por primera vez con jugadores que recién estaban jugando juntos en un compromiso oficial. Por algunos instantes, esa falta de conexión se sintió y la victoria estaba colgando de un hilo.

Sobre el final del partido (91´), Uellington Martins colocó el 3-1. El respiro de los millonarios tardó en llegar con esa conquista. En los minutos finales bajó la guardia, pero Nacional Potosí peleó hasta el final con el 3-2 obtenido por Juan Pablo Rioja (95´).

De acuerdo a la tabla acumulativa, y a la espera de algún comunicado de la Comisión Técnica Transitoria, Always Ready logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2020 como Bolivia 3 y Nacional Potosí como Bolivia 1.