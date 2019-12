El título y un descenso se pueden definir mañana

ANDRÉS TÓRREZ TÓRREZ

No es la primera vez que una jornada completa del fútbol profesional boliviano se juega en horario unificado, pero es la primera vez que se jugará el miércoles 25 de diciembre, que como se sabe es el Día de la Navidad.

Esta situación se presentó por los problemas políticos y sociales que se suscitaron en el país a partir de las elecciones generales del pasado 20 de octubre, que paralizaron a nuestro país y obviamente la actividad deportiva.

Esta situación tiene similitud con el Boxing Day en Inglaterra, donde el 26 de diciembre es un día en el que las familias se reúnen para continuar sus celebraciones de Navidad. Antes salían a la calle a disfrutar de todo tipo de entretenimientos como pantomimas, obras de teatro, espectáculos de variedades, exposiciones y eventos deportivos como partidos de fútbol y cazas.

La diferencia es que la vigésima quinta fecha -penúltima del torneo- del Clausura se jugará el Día de Navidad, cuando las actividades están orientada a otros menesteres, como disfrutar de la compañía de la familia.

Pero la jornada tiene sus atractivos, ya que con una serie de resultados puede coronar al campeón como también uno de los descensos o en una de esas, dejar todo para la última fecha que se jugará el domingo.

Por ejemplo Wilstermann, es el único equipo que puede ganar anticipadamente el título, siempre y cuando venza de visitante a Royal Pari y no ganen sus compromisos Bolívar y The Strongest, los celestes visitarán a Sport Boys, mientras que los atigrados jugarán en casa con Always Ready.

El descenso se puede dar en el partido entre 2 de los involucrados entre Aurora que será local frente a Destroyers, si los vallunos ganan el equipo canario quedaría sentenciado al descenso, ya sea directo o indirecto, dependiendo del resultado que obtenga Sport Boys.

Los partidos se jugarán en el horario unificado de las 16 horas, con el siguiente programa:

Estadio Gilberto Parada (Montero)

GUABIRÁ vs. ORIENTE PETROLERO

Estadio Ramón Aguilera (Santa Cruz)

ROYAL PARI vs. WILSTERMANN

Estadio Edgar Peña (Santa Cruz)

SPORT BOYS vs. BOLÍVAR

Estadio Víctor Agustín Ugarte (Potosí)

NACIONAL POTOSÍ vs. REAL POTOSÍ

Estadio Hernando Siles (La Paz)

THE STRONGEST vs. ALWAYS READY

Estadio Félix Capriles (Cochabamba)

AURORA vs. DESTROYERS

Estadio Jesús Bermúdez (Oruro)

SAN JOSÉ vs. BLOOMING